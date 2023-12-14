На віллу та офісні приміщення наклали арешт

Детективи ДБР спільно з іспанською поліцією провели обшуки у віллі колишнього одеського військкома Євгена Борисова, якого викрили на корупції та заарештували наприкінці липня. Нерухомість Борисова в Іспанії арештували, повідомили у прес-службі ДБР у четвер, 14 грудня.

Обшуки відбулися 13 грудня за сприяння національної поліції Іспанії у місті Марбелья, що в провінції Малага. Правоохоронці обшукали віллу скандального військкома, а також офісне приміщення.

Загальна площа вілли в Марбельї, яку Борисов записав на свою матір, складає 857 м², а прилеглої земельної ділянки – 1530 м². Її колишній військком придбав за понад 4 млн євро у грудні 2022 року. Окрім того, в іспанському місті Борисов разом зі своєю дружиною придбав офісне приміщення площею 223,9 м² та вартістю понад 500 тис. євро.

«У ході обшуків вилучено документи, які засвідчують право володіння та розпорядження вищевказаним майном членами його родини. На підставі зібраних доказів та запиту ДБР, компетентним органом Королівства Іспанія було накладено арешт на ці віллу та офісне приміщення», – повідомили у прес-службі ДБР.

Нагадаємо, після червневого розслідування «УП» про нерухомість Євгена Борисова в Іспанії, його звільнили з посади військкома, а згодом повідомили про підозру в незаконному привласненні коштів на 188 млн грн. 24 червня Борисова затримали у Києві, а наступного дня арештували.

За цей час правоохоронці арештували кілька земельних ділянок військкома, два будинки, дві квартири та домоволодіння в Одесі. Окрім того, арешт наклали на елітний автопарк Борисова, який складається із щонайменше шести авто бізнес-класу.