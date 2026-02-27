Віктор Орбан та Роберт Фіцо домовилися створити слідчу комісію для перевірки «Дружби»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у п’ятницю, 27 лютого, провів телефонну розмову з головою уряду Словаччини Робертом Фіцо, під час якої сторони домовилися створити спільну слідчу комісію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба».

За словами угорського прем’єра, українська сторона, зокрема Володимир Зеленський та його команда, пояснюють неможливість відновлення роботи трубопроводу технічними причинами. Орбан стверджує, що така позиція створює ризики для енергетичної безпеки Угорщини та Словаччини.

Будапешт і Братислава не вбачають технічних перешкод для функціонування «Дружби» й вважають, що рішення про її зупинку має політичний характер. Орбан заявив, що спільна комісія має виїхати на місце та особисто перевірити ситуацію.

«Наскільки відомо Словаччині та Угорщині, це не відповідає дійсності, технічних перешкод немає, трубопровід закрили виключно з політичних міркувань. Тому я домовився з Робертом Фіцо, що ми створимо спільну слідчу комісію. Завданням цієї слідчої комісії буде виїхати на місце і на власні очі переконатися в реальності ситуації», – розповів прем’єр Угорщини.

Він також закликав українську владу дозволити її представникам в’їзд на територію України та створити умови для проведення перевірки.

Київ на цю ініціативу ще не відреагував.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у суботу, 21 лютого, заявив, що може ініціювати припинення аварійних постачань електроенергії до України. Після нього схожу заяву зробив і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Проте міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питанні постачання електроенергії в Україну слід діяти з особливою обережністю, щоб не нашкодити угорській громаді на Закарпатті.

Увечері 23 лютого Фіцо заявив, що відтепер Україна не отримуватиме екстреного імпорту, якщо звертатиметься до Словаччини з таким запитом. Та «Укренерго» пояснило, що рішення Словаччини не вплине на українську енергомережу, адже допомога від країни й так була обмеженою.