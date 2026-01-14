13 січня Михайло Лаба взяв участь у засіданні фракції партії «Слуга Народу»

Народний депутат Михайло Лаба, якого разом з чотирма однопартійцями підозрюють в організації злочинної групи у Верховній Раді, вийшов з-під варти. У вівторок, 13 січня, політик взяв участь у засіданні фракції партії «Слуга Народу» під головуванням Давида Арахамії. Раніше суд призначив Михайлі Лабі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 20 млн грн.

«Серед ключових питань порядку денного – обговорення та заслуховування пропозицій щодо кандидатур на посади міністрів. Переконаний, що надзвичайно важливо максимально ефективно використати напрацювання та управлінський досвід Михайла Федорова і Дениса Шмигаля», – написав у фейсбуці Михайло Лаба.

Втім, ВРУ провалила призначення нових міністрів оборони та енергетики. Михайло Лаба голосував «за».

Нагадаємо 27 грудня НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, до складу якої входили чинні народні депутати України. За даними правоохоронців, учасники групи систематично отримували від 2 до 5 тис. доларів за «потрібне» голосування у Верховній Раді.

За інформацією «Суспільного», йдеться про нардепів від партії «Слуга народу» Юрія Кісєля, Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольги Савченко та Михайла Лабу. 1 січня суд призначив їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: Кісєлю та Негулевському – 40 та 30 млн грн, Пивоварову та Лабі – 20 млн грн, а Савченко – 16,6 млн грн.

За Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова внесли заставу 8 січня. З-під варти вийшли й решта підозрюваних – Ігор Негулевський, Юрій Кісєль та Михайло Лаба. Вони взяли участь у засіданні Верховної Ради 13 січня.

Правоохоронці кваліфікували дії депутатів за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (хабарництво в особливо великому розмірі, або вчинене службовцем, що займає особливо відповідальне становище, за попередньою змовою організованою групою). Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення.