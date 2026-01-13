Денис Шмигаль та Михайло Федоров не отримали достатньо голосів для призначення міністрами

Верховна Рада України не підтримала призначення Дениса Шмигаля новим першим віцепремʼєр-міністром України – міністром енергетики. Також нардепи провалили голосування щодо призначення Михайла Федорова міністром оборони. Про це стало відомо з трансляції Верховної Ради у вівторок, 13 січня.

За призначення Дениса Шмигаля, який до того обіймав посаду міністра, проголосували 210 з 226 необхідних депутатів.

Результати голосування за призначення міністром енергетики Дениса Шмигаля

Після того, як нардепи не проголосували за призначення нового міністра енергетики, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував проголосувати за призначення ексміністра цифрової трансформації Михайла Федорова міністром оборони. Нардепи провалили і це голосування, набравши 206 з 226 необхідних голосів.

Результати голосування за призначення міністром оборони Михайла Федорова

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив перерву. Депутати пішли на нараду. За словами Ярослава Железняка, рішення щодо призначень голів міністерств, а також СБУ 13 січня більше розглядати не будуть.

Нагадаємо, 3 січня президент Володимир Зеленський запропонував міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. Шмигаль очолював міністерство оборони з липня 2024 року, до того він був прем’єр-міністром (2020–2025). У Міненерго Шмигаль мав замінити Германа Галущенка, який подав у відставку після скандалу в «Енергоатомі».

Замінити Дениса Шмигаля на посаді міністра оборони Зеленський запропонував віцепрем’єру – міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. 9 січня обидва міністри подали у відставку з посад, а 13 січня за їхні звільнення проголосували у Верховній Раді.