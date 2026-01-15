У франшизі «Аватара» Зої Саодану знімається з 2009 року

Зірка фільму «Аватар: Вогонь і попіл» Зої Салдана стала найкасовішою акторкою в історії, обійшовши Скарлетт Йоганссон. Про це повідомляє Variety.

Станом на 2024 рік світові касові збори фільмів, в яких знімалась Зої Салдана, становили понад 14 млрд доларів, завдяки чому вона посідала в рейтингу найкасовіших акторів третє місце. Однак після виходу фільму «Аватар: Вогонь і попіл» ці статки зросли до понад 15,47 млрд доларів, завдяки чому вона очолила рейтинг.

«Я просто хочу висловити свою найщирішу вдячність за надзвичайну подорож, яка привела мене до того, щоб стати найкасовішою кіноакторкою усіх часів. Досягнення стало можливим винятково завдяки неймовірним франшизам і партнерам, частиною яких мені пощастило бути, кожному режисерові, який довірився мені», – прокоментувала досягнення Зої Салдана.

Додамо, що в липні 2025 року, завдяки успіху фільму «Світ Юрського періоду: Відродження», найкасовішою зіркою Голлівуду визнали Скарлетт Йоганссон.