У новому фільмі «Світ Юрського періоду: Відродження» Скарлетт Йоганссон зіграла експертку із таємних операцій Зору Беннетт

Завдяки успіху фільму «Світ Юрського періоду: Відродження» відома американська акторка Скарлетт Йоханссон стала найкасовішою зіркою Голлівуду. Про це повідомляє Farout magazin.

Зазначається, що фільм стартував у прокаті з вражаючими 318 млн доларів. Це сьомий фільм у франшизі, дія якого відбувається за 5 років після подій «Домініону». Для Скарлетт Йоганссон роль у «Світі Юрського періоду: Відродження» стала ключовою в кар’єрі, адже зробила її найкасовішою акторкою Голлівуду. За даними The Numbers, загальна сума зборів фільмів, де знімалась акторка, наразі становить 14,8 млрд доларів.

Додамо, що Скарлетт Йоханссон лідирує серед жінок, тоді як в загальному рейтингу поступається Роберту Дауні-молодшому і Семюелю Л. Джексону.

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Попри це, загальна акторська робота в новому «Світі Юрського періоду» не отримала високої оцінки критиків. На Rotten Tomatoes рейтинг фільму становить 52% від критиків і 72% від глядачів.

Сюжет «Світу Юрського періоду: Відродження» розгортається навколо небезпечної подорожі до віддаленого острова з метою дістати генетичний матеріал динозаврів для створення ліків. У ній беруть участь експертка із таємних операцій Зора Беннетт (Скарлетт Йоганссон), палеонтолог Генрі Луміс (Джонатан Бейлі) та капітан корабля Дункан Кінкейд (Махершала Алі).