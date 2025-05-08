«Світ Юрського періоду: Домініон» вийшов у прокат у червні 2022 року

Третій фільм серії «Світ Юрського періоду: Домініон» офіційно став найдорожчим проєктом в історії кінематографу. Його бюджет становив 584 млн доларів. За даними Forbes, ця перебила попереднього рекордсмена – фільм «Зоряні війни: Пробудження сили» з бюджетом в 512 млн доларів.

Частину вартості виробництва фільму – 115 млн доларів – покрили за рахунок податкової пільги Великої Британії. Ще 3,7 млн доларів спрямувала британська програма збереження робочих місць. Фінальна сума зрештою склала 465 млн доларів.

Фільм «Світ Юрського періоду: Домініон» знімали у розпал пандемії з великим перервами й необхідними заходами безпеки, що знову здорожчило проєкт.

«Світ Юрського періоду: Домініон» – це фінальна частина трилогії та шоста частина франшизи загалом, що дебютувала у 2022 році й зібрала понад 1 млрд доларів у світовому прокаті.

Наступний фільм Universal під назвою «Світ Юрського періоду: Відродження» представив абсолютно новий акторський склад зі Скарлетт Йоханссон, Джонатаном Бейлі та Махершалою Алі. Його дія розгортатиметься за 5 років після подій «Домініону», а кінотеатральна прем’єра призначена на липень 2025 року. За попередніми оцінками, бюджет стрічки становить 265 млн доларів.