Колишній оборонець «Шахтаря» спробує відродити свою кар'єру у чемпіонаті Чехії

Український захисник Едуард Соболь підписав контракт з чеським «Яблонцем», повідомляє офіційний сайт чеської команди. Контракт з 30-річним оборонцем розрахований на 1,5 сезону – до 30 червня 2027-го.

Цікаво, що Соболь уже виступав за «Яблонец» у сезоні 2018/19, тоді він грав за цей клуб на правах оренди із «Шахтаря».

Нагадаємо, Соболь – вихованець запорізького «Металурга», де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. У лютому 2013-го перейшов у «Шахтар», з яким перебував на контракті до літа 2021 року. За цей час відправлявся в оренди в донецький «Металург», харківський «Металіст», луганську «Зорю», празьку «Славію», «Яблонец» та «Брюгге».

Влітку 2021 року бельгійці за 3,5 млн євро викупили Едуарда в «Шахтаря», а в січні 2023-го він за 2,5 млн євро перейшов у «Страсбур». За французьку команду українець загалом провів лише 16 офіційних матчів і покинув її 14 січня, достроково розірвавши співпрацю (угода була чинною до літа 2026-го).

За збірну України відіграв 29 поєдинків. Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро.