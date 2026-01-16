Трамп отримав нагороду від венесуельської опозиціонерки

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо віддала президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелівської премії миру. Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

Агентство Reuters повідомляло, що Мачадо презентувала президенту США медаль Нобелівської премії. Проте тоді вона не відповіла на запитання журналістів, чи прийняв він її. Вона лише додала, що була вражена тим, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі.

Згодом Трамп підтвердив, що отримав нагороду від венесуельської опозиціонерки. Він зазначив, що для нього було великою честю зустрітися з Мачадо.

«Марія подарувала мені свою Нобелівську премію миру за роботу, яку я зробив. Такий чудовий жест взаємної поваги. Дякую, Маріє», – написав Трамп.

Нагадаємо, Марія Коріна Мачадо отримала Нобелівську премію миру у жовтні 2025 року за «невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Американська адміністрація розкритикувала рішення Нобелівського комітету, звинувативши його у політизації. Перед цим Трамп заявляв, якщо він не отримає Нобелівську премію миру, це буде «великою образою» для США. Згодом президент відмовився зустрітися з Мачадо, зокрема, через її рішення прийняти нагороду.

Мачадо в січні 2026 року, після успішної операції США у Венесуелі та захопленні диктатора Ніколаса Мадуро, оголосила, що хотіла б подарувати Трампу свою нагороду. Однак комітет пояснив, що Нобелівська премія залишається за її лауреатом назавжди, і змінити цього не можна.

Медаль, яку вона передала Трампу, є сувеніром, яким вона могла розпоряджатися, як завгодно. А премія все одно залишиться у неї.