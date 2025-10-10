Марія Коріна Мачадо є лідеркою демократичного руху у Венесуелі

Нобелівську премію миру у 2025 році отримала політикиня Марія Коріна Мачадо за невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели. Про це у п’ятницю, 10 жовтня, повідомив Фонд Нобеля.

Марія Коріна Мачадо є лідеркою демократичного руху у Венесуелі, її називають одним із найвидатніших прикладів громадянської мужності в Латинській Америці.

«Вона отримує Нобелівську премію миру за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії», – йдеться у повідомленні.

Мачадо у 1992 році заснувала благодійний «Фонд Атенеа», кошти якого були спрямовані на допомогу дітям-сиротам та безпритульним дітям Каракаса. Вона є також однією із засновниць організації «Сумате», яка сприяє проведенню вільних і чесних виборів, проводить навчання та моніторинг виборів.

У 2010 році її рекордною кількістю голосів обрали до Національної асамблеї. Під час своєї служби в організаціях жінка виступала за незалежність судової влади, права людини та народне представництво. У 2014 році режим Ніколаса Мадуро усунув її з посади.

Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але чинна влада країни заблокувала її кандидатуру. Тому вона підтримала на виборах представника іншої партії, Едмундо Гонсалеса Уррутію.

«Вона об'єднала опозицію своєї країни. Вона ніколи не вагалася у своєму опорі мілітаризації венесуельського суспільства. Вона непохитно підтримує мирний перехід до демократії. Мачадо довела, що інструменти демократії є також інструментами миру. Вона втілює надію на інше майбутнє, де основні права громадян захищені, а їхні голоси почуті. У цьому майбутньому люди нарешті зможуть вільно жити в мирі», – додали у нобелівському комітеті.

Нагадаємо, у 2024 році нагороду присудили японській організації Nihon Hidankyo, яка об'єднує тих, хто вижив після бомбардування Хіросіми й Нагасакі.