Nihon Hidankyo зробили великий внесок у встановлення ядерного табу

Нобелівський комітет у п’ятницю, 11 жовтня, оголосив лауреата премії миру. Нагороду присудили японській організації Nihon Hidankyo. Про це повідомив фонд Нобеля.

Nihon Hidankyo отримала премію за зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї. Організація стала лауреатом за демонстрацію через розповіді свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати.

Норвезький Нобелівський комітет відзначив, що Nihon Hidankyo зробили великий внесок у встановлення ядерного табу.

Минулого року премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді за боротьбу проти гноблення жінок в Ірані та захист прав людини.

Що відомо про Nihon Hidankyo

Японську організацію Nihon Hidankyo створили у 1956 році у відповідь на атомні бомбардування 1945 року. Його члени працювали над підвищенням обізнаності щодо катастрофічних гуманітарних наслідків застосування ядерної зброї.

В Нобелівському комітеті зауважили, що свідчення людей, які вижили в Хіросімі та Нагасакі, допомогли сформувати широкомасштабну опозицію ядерній зброї у світі. Члени організації надали тисячі показань свідків, випустили резолюції та публічні звернення, а також заснували освітні кампанії, закликаючи до ядерного роззброєння.

Бомбардування Хіросіми й Нагасакі

Збройні сили США за президентства Гаррі Трумена 6 серпня 1945 року скинули атомну бомбу «Малюк» на Хіросіму, а 9 серпня випустили бомбу «Товстун» на Нагасакі.

Від вибухів відразу загинули 70 тис. мешканців Хіросіми та 60 тис. – у Нагасакі. З серпня по грудень 1945 року від ран і хвороб, спричинених радіацією, померли ще пів мільйона осіб.

Нобелівська премія

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.

У понеділок, 7 жовтня, оголосили лауреатів премії з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.

8 жовтня Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон стали лауреатами у галузі фізики за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

9 жовтня визначили лауреатів премії у галузі хімії. Ними стали Девід Бейкер за обчислювальний дизайн білка, а також Деміс Гассабіс та Джон Джумпер за передбачення структури білка.

10 жовтня визначили лауреата премії у галузі літератури. Нею стала 53-річна південнокорейська письменниця Хан Канг за насичену поетичну прозу.