У своїй творчості письменниця протистоїть історичним травмам і невидимим правилам

Нобелівський комітет у четвер, 10 жовтня, визначив лауреата премії у галузі літератури. Нею стала 53-річна південнокорейська письменниця Хан Канг за насичену поетичну прозу. Про це повідомили на сайті фонду.

Нобелівський комітет зазначає, що у своїй творчості письменниця протистоїть історичним травмам і невидимим правилам, і в кожному зі своїх творів викриває крихкість людського життя.

«Вона має унікальне усвідомлення зв'язків між тілом і душею, живим і мертвим, і у своєму поетичному та експериментальному стилі стала новаторкою в сучасній прозі», – йдеться у повідомленні.

Хан Канг розпочала свою письменницьку кар'єру з публікації віршованого твору в одному з зимових випусків періодичного видання «Література і суспільство». Її офіційним літературним дебютом стало оповідання «Шарлатовий якір», яке здобуло перемогу у Сеульському весняному літературному конкурсі імені Шінмуна.

У 2016 році Хан Канг стала лауреаткою Міжнародної Букерівської премії за роман «Вегетаріанка». Переклад цієї книги в Україні видало видавництво «КМ-Букс».

Фото Readeat. Роман Хан Канг «Вегетаріанка»

Додамо, що у 2023 році премію отримав норвезький письменник та драматург Юн Фоссе за новаторські п'єси та прозу.

Нобелівська премія

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.

У понеділок, 7 жовтня, оголосили лауреатів премії з медицини та фізіології. Ними стали науковці Віктор Амброс та Гері Равкан за відкриття молекул мікроРНК, які регулюють роботу генів.

8 жовтня Джон Гопфілд та Джефрі Еверест Гінтон стали лауреатами у галузі фізики за відкриття, яке дозволяє машинне навчання за допомогою штучних нейронних мереж.

9 жовтня визначили лауреатів премії у галузі хімії. Ними стали Девід Бейкер за обчислювальний дизайн білка, а також Деміс Гассабіс та Джон Джумпер за передбачення структури білка.