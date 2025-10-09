Ласло Краснагоркаї

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2025 року став угорський письменник Ласло Краснагоркаї. Нобелівський комітет зазначив, що нагороду він отримав «за захопливу та далекоглядну творчість, яка посеред апокаліптичного жаху підтверджує силу мистецтва», ‒ йдеться на сайті премії.

Лало Краснагоркаї народився у 1954 році в Угорщині, поблизу румунського кордону. Навчався на юриста в Сегеді і Будапешті. У 1983 закінчив факультет історії мистецтв у Будапештському університеті, диплом був присвячений творчості Шандора Мараї в еміграції.

Перша публікація вийшла у 1977 році. Романи і новели Краснагоркаї — антиутопічні притчі про гротескне існування людей в світі, ізольованому від зовнішніх зв'язків і позбавленому осмислених перспектив. Письменник активно співпрацює з кінорежисером Бела Тарр, який поставив за його романами, новелами і сценаріями кілька фільмів, що мали міжнародний успіх.

Віддалена сільська місцевість є місцем дії його першого роману Sátántango, опублікованого 1985 року, який став літературною сенсацією в Угорщині. Роман зображує знедолену групу мешканців покинутого колгоспу в угорській сільській місцевості безпосередньо перед падінням комунізму. Роман був екранізований у 1994 році режисером Белою Тарром.

Дія другого роману «Меланхолія опору» (1989) розігрується в маленькому угорському містечку, розташованому в Карпатах. У романі «Háború és háború» («Війна та війна», 1999) письменник переносить увагу за межі Угорщини, дозволяючи скромному архіваріусу подорожувати з околиць Будапешта до Нью-Йорка. Проте дія роману «Гершт 07769» знову відбувається у Карпатах.

У 2015 році Ласло Краснагоркаї отримав Міжнародну Букерівську премію. У Нобелівському комітеті відзначають абсурдизм та гротескність його прози.

Жоден текст нового нобелівського лауреата не був перекладений українською. Проте видавництво «Комора» анонсувало, що цьогоріч планує видати «Меланхолію опору».

Вибрана бібліографія

Романи

Sátántangó (Сатанинське танго, 1985)

Kegyelmi viszonyok (Остання милість, 1986)

Az ellenállás melankóliája (Меланхолія опору, 1989)

Háború és háború (Війна та війна, 1999)

Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó (З півночі ‒ гора, з півдня — озеро, зі сходу — дорога, із заходу — річка, 2003)

Rombolás es bánat az Ég alatt (Розруха та смуток у Піднебесній, 2004)

Seiobo járt odalent (Сі-ван-му тут серед нас, 2008)

Az utolsó farkas (Останній вовк, 2009)

Кіносценарії

«Прокляття» (1988, за романом Сатанінське танго, реж. Бела Тарр)

«Останній корабель» (1989, за двома новелами, реж. Бела Тарр)

«Гармонії Веркмайстера» (2000, за романом Меланхолія опору, реж. Бела Тарр)

«Туринський кінь» (2010, реж. Бела Тарр)

Нобелівська премія

Нобелівська премія – одна з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства. Її щорічно вручають з 1901 року.