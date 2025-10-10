Раніше Трамп заявляв, що присудження Нобелівської премії не йому стане образою для США

Білий дім звинуватив Нобелівський комітет у тому, що він начебто «ставить політику вище за мир», після того, як Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо, а не Дональд Трамп. Про це написав у п’ятницю, 10 жовтня, директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун.

«Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир», – заявив Чун.

Зазначимо, 10 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреатку премії миру – нею стала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Нобелівську премію Мачадо присудили за «невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії».

Хоч Нобелівський комітет не оголошує кандидатів на Нобелівську премію миру, раніше представники низки країн повідомили, що висунули кандидатуру президента США Дональда Трампа за його миротворчі зусилля – зокрема, за зусилля у врегулюванні конфлікту в Секторі Гази, індійсько-пакистанського конфлікту та інших. Сам Трамп раніше заявляв, що якщо він не отримає Нобелівську премію миру, це буде «великою образою» для США.