Очевидці повідомляють про сильний вогонь всередині купола церкви, на місці працюють вісім пожежних екіпажів

У п'ятницю, 3 грудня, у Брюховичах сталася пожежа у церкві Святої Терези, що належить Римо-Католицькій Церкві. У прес-службі ДСНС розповіли ZAXID.NET, що пожежа дуже сильна і туди виїхала значна кількість пожежників.

Повідомлення про пожежу на вул. Львівській надійшло близько 13:45. На виклик виїхали вісім пожежних машин.

За словами очевидців, горить купол церкви, та обшивка всередині церкви. Загальна площа загорання наразі становить 70 м2.

фото Варта 1

Церква Св. Терези є парафіяльним храмом римо-католицької духовної семінарії, яка розташована поруч.

На місці пожежі перебуває єпископ-помічник Львівської Архідієцезії Римсько-католицької Церкви Едвард Кава. «Всередині костелу все риштування у вогні. Є інформація, що людей в костелі немає, але мусимо ще це перевірити. Молитися треба, бо справа дуже серйозна», – сказав єпископ у прямому ефірі, який веде священик Роман Лаба з місця події.

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