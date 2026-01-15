Російські штурми відбила прикордонна бригада «Гарт»

Російсько-окупаційні війська впродовж кількох останніх днів намагалися прорвати позиції прикордонної бригади «Гарт», яка тримає оборону на державному кордоні України у Харківській області. Про це у четвер, 15 січня, повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники розповіли, що групи піхоти армії Росії за підтримки артилерії та БпЛА намагались захопити передові позиції та просунутися вглиб території України.

«Противник не відмовляється від своїх загарбницьких намірів та шукає напрямки, де може розширити райони ведення активних бойових дій», – йдеться у повідомленні.

Проте рух та накопичення окупантів для атак вчасно виявила аеророзвідка й по російській піхоті комплексно відпрацьовували усіма наявними засобами ураження.

Оскільки прикордонники заблокували спробу прориву окупантами держкордону, росіяни відступили. У ході оборонного бою ліквідували 21 окупанта, ще 11 зазнали поранень.

Військові з 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія» 15 січня також повідомили, що відбили спробу штурму окупантів на Харківщині й ліквідували близько 70 росіян.

«Завдяки злагодженій взаємодії хартійців – піхотинців, операторів БпЛА, артилеристів та інших підрозділів – спроба виявилася невдалою. Продовжуємо стояти на обороні Харківщини, продовжуємо тримати Харків на замку», – додали у дописі.

Нагадаємо, 8 січня повідомляли, що бійці 71-ї аеромобільної бригади 8-го корпусу ДШВ ліквідували п’ять російських штурмових груп, що намагалися проникнути на Сумщину.