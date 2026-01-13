Спецпризначенці увірвались на позицію росіян на Донеччині та захопили полонених
ССО оточили бліндаж росіян та примусили скласти зброю
До теми
На Донеччині бійці Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позицію росіян. Спецпризначенці ліквідували двох окупантів, решту – захопили у полон. Про це у понеділок, 12 січня, повідомили у телеграм-каналі ССО та опублікували відео успішної операції.
Група спецпризначенців 8-го полку ССО увірвалась на позицію росіян на одному з напрямків у Донецькій області. Українські військові проникли на спостережний пункт окупантів та ліквідували двох з них через відмову здатися у полон. Ще троє окупантів, які ховалися у бліндажі, погодились добровільно скласти зброю, тепер вони поповнять обмінний фонд. Зазначається, що спецпризначенці проводили операцію при температурі повітря -15° у засніженому лісі.
«Робота в екстремальних зимових умовах у тилу противника вимагає від спецпризначенців не лише іншого протоколу підбору одягу, маскування та роботи з критичним обладнанням, а й високого рівня фізичної та моральної готовності», – зазначають Сили спеціальних операцій.
Наголошується, що бійці діяли за допомогою підгрупи БпЛА, підгрупи вогневої підтримки та підрозділу радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, в ніч на 16 грудня бійці Сил спеціальних операцій завдали ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-27 «Ураган» та скупченнях особового складу російських військ у Донецькій області.