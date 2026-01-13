Бійці ССО проникли на позицію росіян на Донеччині

На Донеччині бійці Сил спеціальних операцій здійснили наліт на позицію росіян. Спецпризначенці ліквідували двох окупантів, решту – захопили у полон. Про це у понеділок, 12 січня, повідомили у телеграм-каналі ССО та опублікували відео успішної операції.

Група спецпризначенців 8-го полку ССО увірвалась на позицію росіян на одному з напрямків у Донецькій області. Українські військові проникли на спостережний пункт окупантів та ліквідували двох з них через відмову здатися у полон. Ще троє окупантів, які ховалися у бліндажі, погодились добровільно скласти зброю, тепер вони поповнять обмінний фонд. Зазначається, що спецпризначенці проводили операцію при температурі повітря -15° у засніженому лісі.

«Робота в екстремальних зимових умовах у тилу противника вимагає від спецпризначенців не лише іншого протоколу підбору одягу, маскування та роботи з критичним обладнанням, а й високого рівня фізичної та моральної готовності», – зазначають Сили спеціальних операцій.

Наголошується, що бійці діяли за допомогою підгрупи БпЛА, підгрупи вогневої підтримки та підрозділу радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня бійці Сил спеціальних операцій завдали ударів по реактивній системі залпового вогню БМ-27 «Ураган» та скупченнях особового складу російських військ у Донецькій області.