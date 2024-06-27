Валерій Пацкан очолював Рахункову палату України з 2018 по 2023 рік

Верховний суд скасував постанову Верховної Ради від 10 квітня 2023 року про висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану. Рішення можуть оскаржити в апеляції.

Як йдеться у рішенні суду, яке Валерій Пацкан оприлюднив 27 червня, Верховна Рада має повернути екс-голові Рахункової палати тисячу гривень, сплаченого ним судового збору.

«Це чергове рішення суду на шляху поновлення справедливості у замовній справі проти мене. Замовники – дійові особи, яких ми мали перевірити на предмет зловживання та неефективного використання бюджетних коштів», – написав Валерій Пацкан у Facebook.

Рішення можуть оскаржити в апеляції у Великій палаті Верховного суду протягом тридцяти днів.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року НАБУ повідомило про підозру Валерію Пацкану в незаконному отриманні в період з вересня 2017-го до березня 2018 року 117 650 грн компенсації за житло, попри наявність у власності придатної для проживання квартири у новобудові на Печерську в Києві. Через тиждень Пацкан подав у відставку й заявляв, що вважає підозру необґрунтованою. Верховна Рада звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати у квітні 2023 року.

У жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд визнав колишнього голову Рахункової палати винним у незаконному одержанні компенсації на житло. Суд призначив Пацкану обмеження волі на два роки зі штрафом у 10200 грн та забороною обіймати певні посади. Однак одразу звільнив його від покарання у зв'язку з закінченням строків давності.

Валерій Пацкан є уродженцем Закарпаття. Двічі обирався народним депутатом – від партій «УДАР» та «Блоку Петра Порошенка». Головою Рахункової палати України Валерія Пацкана призначили у березні 2018 року.