За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану проголосували 250 народних депутатів

Верховна Рада на засіданні в понеділок, 10 квітня, звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Про це 10 квітня повідомив перший заступник податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За висловлення недовіри голові Рахункової палати Валерію Пацкану (звільнення з посади) проголосували 250 народних депутатів. Згідно з рішенням, також Пацкан перестає бути членом Рахункової палати. Наступним головою відомства може стати Геннадій Пліс, який з 13 грудня 2022 року є членом Рахункової палати.

Валерій Пацкан наприкінці минулого року оголосив, що написав заяву про відставку, пояснивши це «гостинцем від НАБУ і політичними розбірками». Пацкана звинувачують в незаконному отриманні компенсації за житло в 2017 році. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав заяву про звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Згодом Валерій Пацкан написав листа на спікера ВР та фракції про те, що відкликає свою заяву про звільнення з посади. 1 грудня Верховна Рада провалила голосування за звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.