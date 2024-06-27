Кирило Тимошенко стверджує, що не має жодного відношення до справи у якій в нього провели обшуки

Національне антикорупційне бюро у четвер, 27 червня, прийшло з обшуками до колишнього заступника голови ОП Кирила Тимошенка у справі про ймовірний витік інформації з НАБУ. Інформацію, яку першою поширила «Українська правда» згодом підтвердив і сам Тимошенко.

Повідомлялось, що Тимошенко перебував в автомобілі біля ресторану «Ішак», навколо якого працюють детективи НАБУ. Водночас інформація видання «Телеграф», що НАБУ затримало Тимошенка не підтвердилась.

фото Української правди

Сам Тимошенко згодом підтвердив інформацію про обшуки та заявив, що не має до справи про витік інформації жодного стосунку.

фото Української правди

«Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає», – написав він.

«Я спокійно віддав телефон, я ж його не викидав, не бив. Я сказав: «Беріть, будь ласка, питань немає», – згодом заявив Тимошенко у коментарі NV.ua.

Додамо, Тимошенко працював в Офісі президента України з травня 2019 року до січня 2023-го, чиновник написав заяву про звільнення «за власним бажанням». Нині Тимошенко працює штатним радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо, 20 червня «Українська правда» опублікувала розслідування, в якому оприлюднила докази, що НАБУ отримало ухвалу на обшук у керівника НАК «Нафтогаз України» та колишнього міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, але детективи його не провели на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса.

Невдовзі після публікації в НАБУ вирішили розшукати тих, хто поділився інформацією з журналістами. За інформацією журналіста Михайла Ткача, НАБУ відкрило спершу внутрішнє розслідування, а потім і кримінальне провадження за статтею про розголошення оперативних даних журналістам.