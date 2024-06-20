Низка осіб, пов'язаних з Олексієм Чернишовим, стали власниками квартир забудовника Сергія Копистири, ідеться в розслідуванні

Детективи Національного антикорупційного бюро не провели обшук у голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова у межах справи про ймовірне отримання ним та його підлеглими хабаря від забудовника Сергія Копистири. Вищий антикорупційний суд видав ухвалу про обшук будинку Чернишова у Козині, проте цього не зробили на прохання директора НАБУ Семена Кривоноса. Це стверджується в розслідуванні журналіста «Української правди» Михайла Ткача, опублікованому в четвер, 20 червня.

На початку червня українські ЗМІ повідомляли про обшуки в низки осіб, пов'язаних з колишнім міністром розвитку громади-території, а нині головою правління державної компанії НАК «Нафтогаз» Олексієм Чернишовим, у справі про хабар від київського забудовника Сергія Копистири. Ухвала суду свідчить, що чиновники Мінрегіону в період, коли його очолював Чернишов, могли бути причетними до незаконної передачі Копистирі ділянки для зведення житлового комплексу за адресою Тираспольська, 43 («Квіти України»).

Зокрема, детективи НАБУ обшукали колишнього держсекретаря Міністерства розвитку громад та територій України, а нині члена правління «Нафтогазу» Василя Володіна, директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максима Горбатюка, ексрадниці Чернишова та екскерівниці групи підбору та адаптації персоналу «Нафтогазу» Марини Медведєвої та трьох інших осіб, пов'язаних з Чернишовим.

За інформацією УП, Вищий антикорупційний суд за клопотанням детективів НАБУ та прокурорів САП також надав дозвіл на обшук за місцем проживання Олексія Чернишова. Проте, як стверджують джерела журналістів, обшук так і не провели.

«І одразу чотири джерела в антикорупційних органах нам підтвердили – це сталося, а точніше не сталося через вплив директора НАБУ Семена Кривоноса», – говорить у розслідуванні Михайло Ткач.

Журналісти УП зафіксували, що 7 квітня 2023 року Чернишов мав візит до Національного антикорупційного бюро України. Для відвідин директора НАБУ Семена Кривоноса Чернишов пересідав з однієї автівки на іншу нібито для конспірації, вважають журналісти.

У коментарі УП голова «Нафтогазу» підтвердив зустріч зі Семеном Кривоносом і повідомив, що вона стосувалася перевірок кандидатів на посади в компанії. Кривонос теж це підтвердив і сказав, що йшлося про відповідний меморандум між відомствами. Директор НАБУ Кривонос заперечив, що давав вказівку не проводити обшук у Чернишова, і заявив, що не інформував його про наявність справи щодо нього.

Чернишов, у свою чергу, заперечив, що знав про наявність справи щодо нього. Він також заперечив одержання хабарів будь-ким з його оточення.

«За інформацією співрозмовників УП у політичних колах, протягом останнього місяця до Кабінету міністрів планували повернути Олексія Чернишова. Однак з НАБУ стався черговий витік до Офісу президента щодо можливих питань до посадовця від детективів. І тому в ОП це питання поставили на паузу», – додав Михайло Ткач.

Нагадаємо, 21 листопада 2023 року НАБУ та САП повідомили про підозри двом особам, які пропонували хабар віцепрем’єр-міністру з відновлення України Олександрові Кубракову. Зокрема, йдеться про Сергія Копистирю та директорку державного підприємства, які запропонувала Кубракову нерухомість у зведених новобудовах загальною площею понад 5200 м2 орієнтовною вартістю понад 170 млн гривень. В обмін на це Кубраков мав залишити в силі раніше укладені з товариством угоди щодо будівництва житлового комплексу і посприяти в отриманні дозвільних документів та необхідних погоджень.

Згодом Вищий антикорупційний суд узяв під варту забудовника Сергія Копистирю з альтернативою 100 млн гривень застави, яку він вніс того ж дня.

До слова, у травні 2024 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та представники Національної поліції України провели обшуки у співробітника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) через злив інформації у справі «Великого будівництва». Підставою для обшуків стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по «Великому будівництву».