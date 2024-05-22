Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та представники Національної поліції України у середу, 22 травня, проводять обшуки в представника Національного антикорупційного бюро. Як пише з посиланням на свої джерела «Українська правда», обшуки проводять в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо «великого будівництва».

Слідчі дії відбуваються у детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи – екс-голови Броварської РДА Георгія Біркадзе. Підставою для обшуків є розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по «великому будівництву».

Інформацію про обшуки і про те, що підставою для їх проведення є справа про розголошення даних досудового розслідування, підтвердив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, це безпрецедентна та шокуюча для багатьох подія. Проведення прокурорами обшуків у НАБУ, на його думку, продемонструвало конфлікт між двома антикорупційними органами. Він припускає, що наслідки цього конфлікту будуть непередбачуваними, оскільки «справа може зачепити багатьох керівників».

Він також додав, що з боку САП необхідність термінових обшуків пояснюється нібито витоком інформації по резонансній кримінальній справі, яка торкається ключового організатора великої корупційної схеми. Бутусов також вважає, що обшуки у НАБУ можуть бути не останніми, і серед фігурантів можуть опинитись високопосадовці антикорупційного бюро.

Своєю чергою, прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спробувала пояснити ситуацію. Так у САП заявили, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У відомстві підтвердили, що САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками НАБУ.

«Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів. До обшуку було залучено Нацполіцію через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Нацполіції не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань НАБУ», – зазначили в САП.