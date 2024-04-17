Поліклініка підпорядковується місту

У середу, 17 квітня, ввечері працівники теруправління Державного бюро розслідувань у Львові проводять обшуки у 5-й міській полікілініці Львова, що на вул. Виговського, 32. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Обшуки і слідчі дії пов’язані із тим, що одного з лікарів-травматологів поліклініки підозрюють в отриманні хабаря.

«Львівська міська рада дякує фахівцям за проведену роботу та максимально сприятиме у розслідуванні. Для мерії важливо, аби винні були належно покарані», – ідеться в повідомленні ЛМР.

Додамо, що за даними системи Helsi, в 5-й міській поліклініці Львова є два лікаря з фахом ортопеда-травматолога. Також у цій поліклініці працює цілодобовий міський травмпункт №1.

Інформація доповнюватиметься.