Хабарницю затримали нагарячому в одному з ТРЦ Львова

17 квітня працівники ДБР затримали на хабарництві начальницю відділення лікарні філії державної установи «Центр охорони здоров’я», яка організувала схему з оформлення фіктивної інвалідності для здорових військовозобов’язаних чоловіків з усієї України. Про це ZAXID.NET повідомили у теруправлінні ДБР у Львові.

Жінку затримали під час отримання другої частини хабаря у розмірі 5,5 тис. доларів від чоловіка з однієї з центральних областей. Передача грошей відбулася в одному з торгово-розважальних центрів Львова.

Організаторку схеми затримали під час отримання другої частини хабаря

З осені минулого року чиновниця допомагала здоровим чоловікам отримувати медичні документи, на підставі яких МСЕК мала б визнати їх непридатними для служби. У схему вона залучила лікарів різних закладів охорони здоров’я Львова, які видавали фальшиві висновки про стан здоров’я «пацієнтів», на підставі яких чоловіки отримували інвалідність. Вартість отримання довідки для подальшого оформлення інвалідності для однієї людини становила 7 тис. доларів США.

За цей час отримати фальшиву інвалідність змогла велика кількість військовозобов’язаних не лише зі Львова, а й з усієї України, кажуть в ДБР.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи залучених до схеми лікарів правоохоронці вилучили медичну документацію та майже 35 тис. доларів США.

Посадовиці, яка організувала схему, повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. До суду подано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу – тримання під вартою та відсторонення від займаної посади. Слідчі дії тривають, встановлюється повне коло людей, причетних до незаконної схеми. Готуються підозри іншим учасникам групи.

Як повідомляв ZAXID.NET, 17 квітня працівники ДБР провели обшуки та слідчі дії в 5-й міській поліклініці Львова на вул. Виговського, 32.Травматолога медзакладу підозрюють в хабарництві. Цей випадок пов’язаний із викриттям організованої схеми.