Лікарку затримали у ТРЦ Victoria Gardens після отримання другої частини хабаря

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львівській лікарці, яка за 7 тис. доларів обіцяла військовозобов’язаному чоловіку допомогти оформити групу інвалідності. Юлію Фусс затримали у приміщенні ТРЦ Victoria Gardens після отримання частини хабаря. У суді вона визнала провину і їй призначили покарання – 93,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у лютому 2026 року, завідувачка хірургічного відділення Львівської багатопрофільної лікарні №19 філії ЦОЗ ДКВС України за 7 тис. доларів обіцяла військовозобов’язаному чоловіку допомогти оформити групу інвалідності для ухилення від мобілізації.

У квітні 2024 року лікарку затримали на другому поверсі ТРЦ Victoria Gardens після отримання другої частини хабаря – 5,5 тис. доларів. У матеріалах справи вказано, що гроші вона отримала за вплив на голову Франківської міжрайонної МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр МСЕК» та членів комісії цієї МСЕК.

«Чиновниця допомагала здоровим чоловікам призовного віку отримувати медичні документи, на підставі яких МСЕК мала б визнати їх непридатними для служби. До протиправної діяльності вона залучила лікарів різних закладів охорони здоров’я Львова. Ті видавали фальшиві висновки про стан здоров’я «пацієнтів», на підставі яких чоловіки отримували інвалідність. Вартість «послуг» для однієї особи складала 7 тис. доларів США. За наявними даними, схема діяла з осені 2023 року й отримати «липову» інвалідність змогла велика кількість військовозобов’язаних. «Клієнти» були не лише з Львівщини, а й зі всієї України», – повідомляло ДБР.

Згідно з порталом «Судова влада», обвинуваченою є Юлія Фусс. У суді вона визнала свою провину у кримінальному правопорушенні за ч.2 ст.369-2 (зловживання впливом).

Цю справу розглянула суддя Наталія Галайко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Вона визнала Юлію Фусс винною у кримінальному правопорушенні та призначила покарання – 93,5 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах охорони здоров’я, протягом двох років.

Частину хабаря (1500 доларів) конфіскують у власність держави, а інші частину (5500 доларів) повернуть ДБР. Вирок ще можна оскаржити.