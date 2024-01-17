Обшуки в ЛОВА стосувалися проведених закупівель матеріальних ресурсів

У департаменті цивільного захисту Львівської ОВА відбулися обшуки в межах кримінального провадження щодо державних закупівель. Про це розповіли у Львівській ОВА, хоча офіційної інформації правоохоронців поки немає.

«15 січня у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації працівники УСБУ у Львівській області проводили слідчі дії в межах кримінального провадження щодо можливої протиправної діяльності одного з постачальників засобів захисту», – йдеться в повідомленні ЛОВА 17 січня.

В облдержаміністрації зазначили, що правоохоронці перевіряють закупівлі засобів захисту, які провів департамент для поповнення регіонального резерву. При цьому чиновники не уточнили, про якого постачальника йдеться.

«Департамент сприяє слідству і надає всі документи для всебічного, повного та об’єктивного розслідування», – запевнили в ЛОВА.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до управління СБУ Львівщини з приводу кримінального провадження, в рамках якого відбувалися обшуки. Там наразі не коментують справу, пояснивши, що слідчі дії ще тривають.