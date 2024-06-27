Меблі продавали російським держкомпаніям

Топ-менеджмент та власників одного із провідних українських меблевих підприємств у Харкові викрили у поставках продукції до Росії після початку російського широкомасштабного вторгнення, а також у сплаті близько 140 млн рублів (понад 1,6 млн доларів) податків і зборів до бюджету держави агресорки. Про це у четвер, 27 червня, повідомили у прес-службі СБУ та Офісу генерального прокурора.

Як розповіли у прокуратурі, керівники та власники одного із провідних українських меблевих підприємств у Харкові, використавши підконтрольні компанії в Туреччині та Польщі, передали устаткування для виробництва продукції очолюваному ними російському підприємству. Упродовж 2022-2023 років вони організували десятки великих поставок власної продукції на російську територію.

«За період повномасштабного вторгнення Росії на територію України суми контрактів, укладених ними на поставку продукції через фірми-прокладки до держави-агресора складають мільйони євро», – йдеться у повідомленні.

Продукцію харківського підприємства збували російським державним підприємствам – АО «Росагролізінг», ПАО «Ростелеком», ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», ПАО «Московский Кредитный банк», АО «Тинькофф», АО «К-Технологии», стосовно яких запроваджено санкції. Сума відрахувань до федеральної податкової служби Росії за 2022-2023 роки сягнула 140 млн російських рублів.

Шістьом особам повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Під час обшуків за місцями перебування топменеджменту харківської компанії виявлено комп’ютерну техніку, документи та мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб, у тому числі фігурантів справи, які переховуються в Росії.