Банк продовжує сплачувати багатомільйонні податки до російського бюджету

Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank International про те, що може обмежити його доступ до американської фінансової системи через поточну діяльність банку в Росії. Про це у середу, 15 травня, пише агентство Reuters.

Джерело журналістів, яке обізнане з текстом листа за підписом заступника міністра фінансів США Воллі Адеймо, повідомило, що письмове попередження надійшло Raiffeisen 6 травня.

У ньому американський мінфін висловив стурбованість через продовження роботи банку в Росії та анонсовану майбутню угоду з мільярдером Олегом Дєріпаскою, який перебуває під американськими санкціями. У листі Адеймо зазначав, що така діяльність Raiffeisen суперечить обіцянкам банку згорнути свою роботу в Росії та загрожує національній безпеці США.

«Цей крок є одним із найсерйозніших заходів, вжитих проти Raiffeisen Bank International, і він знаменує собою кульмінацію місяців тиску з боку США», – зазначають у виданні.

Отримавши листа, Raiffeisen скасував угоду щодо купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яку раніше «непрямо контролював» Дєріпаска. Угода дозволила б банку вивести частину заморожених у Росії коштів у вигляді дивідендів, а Дерипасці – розморозити понад півтора мільярда євро. У банку пояснили відмову від угоди «обережністю».

Побоювання Міністерства фінансів США щодо діяльності Raiffeisen у Росії залишаються. Представник банку заявив, що RBI «суттєво скоротив» свою присутність у Росії, але цього, схоже, недостатньо, щоб заспокоїти американських чиновників.

Показово, що анонсований банком «вихід» з російського ринку розтягнувся на понад 2 роки. За цей час банк продовжує сплачувати багатомільйонні податки до російського бюджету. Так, зокрема, лише торік банк заплатив до бюджету Росії 464 млн євро податків, а з грудня розмістив майже 2500 оголошень про пошук співробітників для свого російського підрозділу. Натомість представники Raiffeisen наполягають, що банк «значно скоротив» діяльність у Росії і вжив масштабних заходів щодо зниження ризиків, повʼязаних із санкціями.

Як вважають аналітики, Raiffeisen відкладає вихід із російського ринку, сподіваючись, що війна Росії з Україною скоро закінчиться. Це рішення банку підтримує австрійська та російська влада.

Зазначимо, що у березні 2023 року НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Банк також зазнав репутаційних та фінансових втрат у вигляді зниження вартості акцій через санкційні претензії з боку США.

Банк працює на території Росії з моменту розпаду Радянського Союзу та є 10-м за розміром активів російським банком. Raiffeisen також працює в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль). Акції банку впали на 19% із початку війни у лютому минулого року.