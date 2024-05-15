США пригрозили австрійському банку Raiffeisen санкціями через роботу в Росії
Міністерство фінансів США попередило австрійський Raiffeisen Bank International про те, що може обмежити його доступ до американської фінансової системи через поточну діяльність банку в Росії. Про це у середу, 15 травня, пише агентство Reuters.
Джерело журналістів, яке обізнане з текстом листа за підписом заступника міністра фінансів США Воллі Адеймо, повідомило, що письмове попередження надійшло Raiffeisen 6 травня.
У ньому американський мінфін висловив стурбованість через продовження роботи банку в Росії та анонсовану майбутню угоду з мільярдером Олегом Дєріпаскою, який перебуває під американськими санкціями. У листі Адеймо зазначав, що така діяльність Raiffeisen суперечить обіцянкам банку згорнути свою роботу в Росії та загрожує національній безпеці США.
«Цей крок є одним із найсерйозніших заходів, вжитих проти Raiffeisen Bank International, і він знаменує собою кульмінацію місяців тиску з боку США», – зазначають у виданні.
Отримавши листа, Raiffeisen скасував угоду щодо купівлі частки в австрійській будівельній компанії Strabag, яку раніше «непрямо контролював» Дєріпаска. Угода дозволила б банку вивести частину заморожених у Росії коштів у вигляді дивідендів, а Дерипасці – розморозити понад півтора мільярда євро. У банку пояснили відмову від угоди «обережністю».
Побоювання Міністерства фінансів США щодо діяльності Raiffeisen у Росії залишаються. Представник банку заявив, що RBI «суттєво скоротив» свою присутність у Росії, але цього, схоже, недостатньо, щоб заспокоїти американських чиновників.
Показово, що анонсований банком «вихід» з російського ринку розтягнувся на понад 2 роки. За цей час банк продовжує сплачувати багатомільйонні податки до російського бюджету. Так, зокрема, лише торік банк заплатив до бюджету Росії 464 млн євро податків, а з грудня розмістив майже 2500 оголошень про пошук співробітників для свого російського підрозділу. Натомість представники Raiffeisen наполягають, що банк «значно скоротив» діяльність у Росії і вжив масштабних заходів щодо зниження ризиків, повʼязаних із санкціями.
Як вважають аналітики, Raiffeisen відкладає вихід із російського ринку, сподіваючись, що війна Росії з Україною скоро закінчиться. Це рішення банку підтримує австрійська та російська влада.
Зазначимо, що у березні 2023 року НАЗК внесло Raiffeisen Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Банк також зазнав репутаційних та фінансових втрат у вигляді зниження вартості акцій через санкційні претензії з боку США.
Банк працює на території Росії з моменту розпаду Радянського Союзу та є 10-м за розміром активів російським банком. Raiffeisen також працює в Україні, де йому належить третій за обсягом вкладів населення та за кількістю відділень Райффайзен Банк (раніше Райффайзен Банк Аваль). Акції банку впали на 19% із початку війни у лютому минулого року.