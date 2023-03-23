Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро, що дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр»

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це повідомила прес-служба НАЗК у четвер, 23 березня.

Як зазначили в Агентстві, підставою стало те, що, окрім того, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну банк продовжив працювати в Росії, він ще й офіційно визнав так звані «ДНР» та «ЛНР».

Raiffeisen є одним із небагатьох європейських банків, які продовжують роботу у РФ зараз. У третьому кварталі 2022 року російський Райффайзен Банк оновив рекорд чистого прибутку, заробивши 790 млн євро. У порівнянні з попереднім роком цей показник зріс у чотири рази. На російське дочірнє представництво банку припало майже 70% чистого прибутку всієї групи.

«Банк на 200% скористався санкціями, що призвели до виходу з російського ринку його конкурентів. Так, до російського бюджету у 2022 році банк заплатив у 4,8 раза більше, ніж за весь довоєнний рік. Російський підрозділ Raiffeisen Bank сплатив до бюджету РФ 559 млн євро. Це дорівнює вартості близько 95 ракет «Калібр», якими держава-терорист регулярно обстрілює мирні українські міста», – йдеться у повідомленні агентства.

Також Raiffeisen не лише офіційно визнає так звані Донецьку та Луганську «народні республіки» через своє російське представництво, а й надає вигідні умови кредитування російським окупантам, фактично винагороджуючи російських військових за їхні воєнні злочини. До того ж банк підіграє російській пропаганді, називаючи війну «спеціальною військовою операцією».

Національний банк України раніше констатував відсутність прогресу на шляху ухвалення рішень щодо виходу банку з російського ринку. Навпаки, Raiffeisen Bank залишається активним учасником банківського ринку Росії, конкуруючи за збільшення кредитного портфелю.

У лютому санкційний орган США почав перевірку щодо Raiffeisen Bank International через роботу його представництва у РФ. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вважає, що представництво Raiffeisen Bank International відіграє важливу роль в економіці держави-терориста, пише ZN.UA.