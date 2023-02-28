Metro продовжує бізнес в Росії та приймає російські банківські картки «Мір»

НАЗК внесла німецьку мережу магазинів Metro до переліку компаній, які є спонсорами війни. Причиною цього є те, що мережа тісно продовжує роботу з росіянами, а її власник контролює газотранспортною системою, пов'язаною з РФ. До переліку спонсорів агресії увійшло 15 світових компаній, в тому числі й французький холдинг «Ашан», який продовжує роботу в Росії.

Про внесення Metro до списку спонсорів війни у вівторок, 28 лютого. Окрім того, що компанія не припинила співпрацю з Росією, її власник продовжує транспортувати російський газ через іншу мережу, сплачуючи податки до Росії. «Ключовий акціонер Metro Cash&Carry Даніель Кретинські контролює EP Infrastructure (EPIF), що володіє 49% компанії Eustream. Ця компанія управляє газотранспортною системою, що транспортує російський газ до Центральної та Східної Європи. Поки увесь цивілізований світ відмовляється від енергоресурсів держави-терориста, керівництво Metro Cash & Carry демонструє, що співпраця з РФ не лише не буде припинена, а надалі лише посилюватиметься», – заявили у прес-службі НАЗК.

Мережа магазинів визнає сплату за товари підсанкційними картками «Мір» та продовжує розвивати проекти нових магазинів на території Росії, як-от мережа продуктових «Фасоль». Крім того, за даними НАЗК, німецька мережа толерує участь у пропагандистських російських ініціативах. «Наприкінці минулого року в інтернеті поширювалась інформація про те, що німецька мережа METRO в Росії торгує «кувалдами Вагнера». Це той самий «атрибут» найманців з терористичної «ПВК Вагнер», що набув умовної популярності в РФ після публікацій жорстоких відео про начебто страту бійців ПВК, які повернулися з українського полону», – заявили в прес-службі НАЗК.

Раніше НАЗК оголосила французьку корпорацію «Ашан» компанією, яка спонсорує війну. Розслідування Bellingcat показало, що російська філія постачала продукти російським окупантам на фронт. Auchan Holding відмовився виходити з ринку Росії під приводом гуманітарних потреб росіян, повідомили в НАЗК 23 лютого.