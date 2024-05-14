Активи Олега Дєріпаскі заблокували, наклавши санкції на компанії його поплічника

Підсанкційний російський олігарх Олєґ Дєріпаска, який передавав окупантам сировину для виготовлення ракет через українські компанії, намагався обійти економічні обмеження США та отримати доступ до своїх заморожених активів через довірених осіб. Сполучені Штати завадили цьому та запровадили санкції й проти поплічників Дєріпаскі, повідомили у прес-службі міністерства фінансів США у вівторок, 14 травня.

У міністерстві повідомили, що у червні 2023 року російський олігарх домовився про операцію з продажу його заморожених активів з росіянином Дмітрієм Бєлоглазовим, який володіє компанією з надання фінансових послуг «Тітул». Для оборудки компанія створила дочірнє підприємство, яке на початку 2024 року придбало російську інвест-холдингову компанію Rasperia Trading Limited, якій належать заморожені активи Олєґа Дєріпаскі.

США відреагували на спробу олігарха вивести заморожені активи та наклали санкції на всі дотичні до оборудки компанії, а також все майно та активи Дмітрія Бєлоглазова. Зокрема, під санкції потрапили підприємства «Іліадіс», Rasperia Treiding Limited і «Тітул» – офіси та інші будівлі компаній розташовані на території США, а частки перебувають у володінні громадян США.

«Кожен, хто все ще веде бізнес в Росії або з Росією, повинен скептично ставитися до передбачуваних схем продажу активів, які передбачають використання підставних компаній або довірених осіб, пов’язаних з олігархами, що потрапили під санкції. Корпоративні продажі та поглинання можуть бути використані для відмивання грошей та ухилення від санкцій», – йдеться у повідомленні мінфіну США.

Нагадаємо, 15 лютого СБУ затримала топ-менеджерів Олєґа Дєріпаскі, причетних до постачання сировини для «Іскандерів». Їм та безпосередньо Дєріпасці повідомили про підозри за сімома статтями ККУ, проте за якими саме, у прес-службі СБУ не уточнили.

До слова, у липні 2023 року Україна націоналізувала активи Дєріпаскі та інших російських олігархів у країні. За даними прес-служби, Україна також націоналізувала активи двох заводів, які належали росіянину Олєґу Деріпаскє – Глухівський кар’єр кварцитів, директора якого затримали за підозрою в постачанні сировини для «Іскандерів», та Миколаївський глиноземний завод. Загальна сума активів становить приблизно 10 млрд грн.