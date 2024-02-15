Менеджери Олєга Деріпаски постачали Росії сировину для ВПК

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському олігарху Олєгу Дєріпасці та затримала його українських високопосадовців. Їх та Дєріпаску підозрюють у постачанні до Росії сировини, необхідної для виробництва ракет «Іскандер», повідомили у прес-службі СБУ у четвер, 15 лютого.

Правоохоронці затримали на території України двох топ-менеджерів, які працювали у компаніях Дєріпаскі. Зокрема, йдеться про директора надровидобувної компанії «Глухівський кар’єр кварцитів», а також куратора цієї установи від російського олігарха. Куратор, який має українське громадянство, у 2021 році отримав посвідку на проживання в Росії.

«За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з Росії привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними слідства, сировину з України продавали військовим підприємствам Росії, які виготовляли балістичні ракети. Зокрема, йдеться про балістичні ракети «Іскандер», якими росіяни обстрілюють Україну. Окрім того, українські підприємства Дєріпаскі надавали сировину для виготовлення радіолокаційних систем та бойових безпілотників.

Олєгу Дєріпаскє повідомили про підозру за сімома статтями ККУ, проте за якими саме, у прес-службі СБУ не уточнили. Також про підозру за двома статтями повідомили директору «Глухівського кар’єру кварцитів» та його куратору. Окрім того, про заочну підозру повідомили одному з керівників «РУСАЛу» та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.

Зазначимо, у липні 2023 року Україна націоналізувала активи Дєріпаскі та інших російських олігархів у країні. За даними прес-служби, Україна також націоналізувала активи двох заводів, які належали росіянину Олєгу Деріпаскє – Глухівський кар’єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод. Загальна сума активів становить приблизно 10 млрд грн.