Серед націоналізованих активів – київський ТРЦ, який планували приватизувати

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо націоналізації активів, які належать російським олігархам, на суму 24,8 млрд грн. Йдеться про підприємства братів Роттенбергів, Олєга Дєріпаскі, Євгєнія Гінера та інших, повідомили у вівторок, 11 липня, у прес-службі ДБР.

ВАКС націоналізував низку підприємств та нерухомості, серед яких – київський ТРЦ Ocean Plaza вартістю понад 350 млн доларів, який конфіскували у російського олігарха Аркадія Роттенберга у березні 2023 року.

«Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім Ocean Plaza володіє ще компанією Ethoder Investments Limited та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь"», – повідомили у прес-службі ДБР.

Окрім того, Україна націоналізувала обласні енергокомпанії «Рівнеобленерго», «Херсонобленерго», «Чернівціобленерго», «Житомиробленерго», ПрАТ «Кіровоградобленерго» загальною вартістю 2 млрд грн, які належали президенту російського футбольного клубу ЦСКА Євгєнію Гінеру.

У Євгєнія Гінера також конфіскували й націоналізували сім готелів мережі Premier та ще два київських ТРЦ «Метроград» та «Метрополіс». Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці лютого 2023 року Україна націоналізувала майже 90% акцій компанії Pinbank, які належали олігарху.

Націоналізовані активи російських олігархів / Інфографіка ДБР

За даними прес-служби, Україна також націоналізувала активи двох заводів, які належали росіянину Олєгу Деріпаскє – Глухівський кар’єр кварцитів та Миколаївський глиноземний завод. Загальна сума активів становить приблизно 10 млрд грн.

Окрім того, ВАКС ухвалив рішення про націоналізацію інших активів, які належать росіянам Алєксандру Пономарєнку та Алєксандру Скоробагатьку. Йдеться про сотні виробничих приміщень, техніки та складів.

Нагадаємо, 29 березня Фонд державного майна України (ФДМУ) повідомив, що виставить на приватизацію Миколаївський глиноземний завод Олєга Дєріпаскі та ТРЦ Ocean Plaza Роттенберга. Усі активи планували продати. У червні ФДМУ оформив права на державну частку в ТРЦ Ocean Plaza. Наступними кроками будуть проведення аудиту та оцінка вартості активу.