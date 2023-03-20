Роттенберг відповідальний за будівництво Кримського мосту та фінансування російської агресії

Вищий антикорупційний суд конфіскував у російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина українські активи, серед яких є частка одного з найбільших торговельних центрів Києва. ВАКС вирішив забрати всі активи росіян після адміністративного позову Мін'юсту.

Про це у прес-службі ВАКС повідомили у понеділок, 20 березня. У Аркадія Роттенберга, його сина та ще двох російських бізнесменів конфіскували активи, пов'язані з нерухомістю та інвестиціями. Зокрема, російського олігарха позбавили активів київського ТРЦ Ocean Plaza, які були записані на кіпрську особу.

«Рішенням суду стягнуто в дохід держави активи, щодо яких відповідачі здійснювали права, тотожні до права розпорядження ними, а саме:

1.частку у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Авангард-Віларті", право на яку зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за компаніями "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" та "Ітодер Інвестментс Лімітед"», – повідомили у прес-службі ВАКС.

Аркадій Роттенберг, який є відповідальним за будівництво Кримського мосту, та є особистим другом Владіміра Путіна, володів ТОВ «Інвестиційний союз "Либідь"», яке є безпосереднім власником торговельного центру Ocean Plaza. До листопада 2022 року ТРЦ не працював, а пізніше його активи передали під контроль АРМА. Раніше розслідування Trap Aggressor довело, що прибутки з роботи ТРЦ йшли на фінансування військово-промислового комплексу Росії через кіпрські офшори.