Євген Гінер володіє 10% енергоринку України

Вищий антикорупційний суд України націоналізував акції підприємства «Перший інвестиційний банк», бенефіціарним власником якого є росіянин, президент російського футбольного клубу «ЦСКА» та олігарх Євгеній Гінер. Йдеться про вилучення 88,9% акцій Pinbank через пособництво Росії.

Про націоналізацію акцій повідомили прес-служби ДБР та Офісу Генпрокурора у вівторок, 28 лютого. Націоналізація відбулася в понеділок, 27 лютого, за рішенням суду. «Підставою для пред’явлення позову про націоналізацію його активів стали матеріали кримінального провадження за фактом пособництва державі-агресору, у яких Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво. За даними слідства, бенефіціарним власником фінустанови є громадянин РФ – президент російського футбольного клубу «ЦСКА». Він пов’язаний з державною корпорацією «Ростех», яка постачає зброю, військову техніку та боєприпаси для потреб збройних сил РФ», – повідомили у прес-службі Офісу Генерального прокурора. Проти Євгена Гінера Україна ще в жовтні 2022 року запровадила санкції строком на 10 років.

Раніше, 23 лютого, правоохоронці провели обшуки у членів правління банку та наглядової ради, а також в офісі комерційного банку Євгенія Гінера. У ході розслідування ДБР з'ясовує, чи правомірно банк отримав та використав кредитні кошти на суму понад 50% від активів банку. «Слідчі дії проводилися для перевірки інформації щодо правомірності отримання та використання банком фінансових преференцій в сумі у понад 1,6 млрд грн. Деякі з них установа отримала після початку активної фази бойових дій. Ця сума становить понад 50% активів банку та у понад 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи», – повідомили правоохоронці.

Зазначимо, під час розслідування ДБР перевіряє причетність високопосадовців та депутатів – йдеться про контроль підприємств критичної енергетичної інфраструктури України. Євген Гінер є власником енергетичної компанії VS Energy, до якої входять кілька обленерго. Компанія росіянина займає 10% енергоринку України.

Нагадаємо, суд націоналізував підприємства, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці сумою понад 10 млрд грн. Україна конфіскувала в росіянина Миколаївський глиноземний завод – одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії, статутний капітал якого перевищує 1,5 млрд грн.