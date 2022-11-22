Працівники СБУ обшукують компанію VS Energy, 22 листопада 2022

Слідчі Служби безпеки України у вівторок, 22 листопада, прийшли з обшуками до енергетичної компанії VS Energy. Її власники – російські олігархи Євґєній Гінер, Міхаіл Воєводін та Алєксандр Бабаков, повідомило «Суспільне» з посиланням на свої джерела в СБУ.

«Це не звичайна фірма, а компанія, яка володіє декількома обленерго і займає 10% енергетичного ринку України. Саме ця галузь зараз потерпає від рашистів найбільше. Олігархи уже знаходяться під санкціями, тож у СБУ є повне право прийти туди з обшуками. Чекаємо результатів цих заходів від СБУ», – повідомили співрозмовники «Суспільного».

Раніше Печерський районний суд Києва арештував частки в стратегічних українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Алєксандр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євґеній Гінер і так званий «злодій у законі» на прізвисько «Міша Лужнецький» Міхаіл Воєводін. Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній:

АТ «Житомиробленерго» (95,54%);

АТ «Херсонобленерго» (99,99%);

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%);

АТ «Чернівціобленерго» (96,78%);

АТ «Рівнеобленерго» (93,24%).

Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ «ВС Груп Менеджмент» та нідерландські «ВС Енерджі Інтернешнл Н.В.» і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy, пояснює «Економічна правда».

Рішенням Ради національної безпеки і оборони Бабаков, Гінер та Воєводін включені до списку осіб, до яких застосовано персональні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Нагадаємо, також 22 листопада СБУ обшукала низку об’єктів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема – в Києво-Печерській лаврі.