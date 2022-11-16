Усі обленерго об’єднані під вивіскою компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy)

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та наклав арешт на контрольні пакети акцій підприємств критичної енергетичної інфраструктури «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять у групу VS Energy, яку за даними ЗМІ та слідства контролюють громадяни РФ Алєксандр Бабаков, Євгеній Гінер та Михаїл Воєводін, інформує «Радіо Свобода».

Згідно з рішенням суду від 11 листопада 2022 року, суд арештував загалом 99,9% акцій «Херсонобленерго», 72,9% акцій «Кіровоградобленерго», 95,5% акцій «Житомиробленерго», 93,2% акцій «Рівнеобленерго» та 96,8% акцій «Чернівціобленерго».

Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема – привласнення майна та вчинення «злочинною організацією «Лужники», яке представлене фінансово-промисловою групою VS Energy, умисних дій, з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб.

«В ході досудового розслідування встановлено, що на території України, починаючи з 2001 року, і до теперішнього часу здійснює систематичну протиправну діяльність злочинна організація, що організована та представлена громадянами Російської Федерації», – заявляв у клопотанні прокурор Роман Тулін.

За даними слідства, злочинну групу представляють три громадяни РФ: Алєксандр Бабаков – депутат Держдуми РФ, Євгеній Гінер – президент московського армійського футбольного клубу ЦСКА, який також є партнером російської держкорпорації «Ростех», що виробляє та експортує високотехнологічну промислову продукцію цивільного та військового призначення. До слова, керує нею колишній офіцер ФСБ Сєргей Чемезов, давній друг і соратник російського президента Владіміра Путіна. Михаїл Воєводін, згідно з даними слідства, так званий «злодій в законі» на прізвисько «Міша Лужнецький».

У матеріалах слідства зазначено, що Бабаков мав вплив на вище політичне керівництво України в період 2001 – 2014. Він лобіював інтереси злочинної групи, щоб набути активів учасників протиправної групи.

Гінер забезпечував необхідні заходи з фінансування протиправної діяльності групи, а Воєводін організовував силовий супровід.

Відтак протягом 2017 – 2022 років підконтрольні VS Energy обленерго за фіктивними операціями перерахували понад 1,65 мільярда гривень на підприємства групи.

Бабаков, Гінер та Воєводін, за даними ЗМІ, контролюють в Україні велику бізнес-імперію – мережу готелів, банк, промислові підприємства та низку об'єктів критичної інфраструктури – п’ять обленерго, які забезпечують постачання електроенергії в домівки мільйонів українців одразу декількох областей. Зокрема, це «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго», «Чернівціобленерго».

Усі ці обленерго об’єднані під вивіскою компанії «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (VS Energy). Фірма записана на громадян країн ЄС. Серед них, зокрема, громадянка Німеччини Марина Ярославська, яку називають цивільною дружиною Євгенія Гінера, та громадянин Латвії Валтс Вігантс, який був довіреною особою Алєксандра Бабакова.

Ці ж троє громадян РФ, наближених до Кремля, контролюють запорізьке підприємство «Дніпроспецсталь» – великий завод, який спеціалізується на виробництві спецсталі, та мережу готелів по всій країні – Premier Hotels & Resorts, серед яких п’ятизіркові «Прем’єр палац» у Києві та «Прем’єр готель» в Одесі.

Бабаков, Гінер та Воєводін раніше заперечували володіння обленерго та готелями в Україні. Воєводін через свого адвоката повідомив, що є громадянином Словаччини.

Наразі Бабаков, Гінер та Воєводін включені у список осіб, до яких застосовані персональні санкції, відповідно до рішень РНБОУ. Бабаков також перебуває під санкціями ЄС та США.

Раніше ZAXID.NET інформував, що Львівський апеляційний суд скасував арешт майна львівського готелю «Дністер» та київського готелю «Либідь». Офіційно готелі входять до міжнародної мережі Financiere, однак через кіпрську компанію Pumori Enterprises Investments Ltd їх пов’язують із віце-спікером російського парламенту Алєксандром Бабаковим.