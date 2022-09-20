Із 2020 року львівський готель «Дністер» перейшов під контроль громадян Росії

Львівський апеляційний суд скасував арешт майна львівського готелю «Дністер» та київського готелю «Либідь». Офіційно готелі входять до міжнародної мережі Financiere, однак через кіпрську компанію Pumori Enterprises Investments Ltd їх пов’язують із віце-спікером російського парламенту Алєксандром Бабаковим.

Як повідомляв ZAXID.NET, 19 серпня Личаківський районний суд Львова арештував приміщення двох готелів – «Дністер» у Львові та «Либідь» у Києві, що належать підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії. Вартість майна арештованих готелів оцінили у майже 1 млрд грн. Суд також арештував корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн. За даними слідства, власники компанії, що займається управлінням готелями, підробили офіційні документи та отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.

У вівторок, 20 вересня, видання «Апостроф» опублікувало ухвалу Львівського апеляційного суду під головуванням судді Михайла Романюка від 12 вересня, за якою суд відмовив у клопотанні прокуратури та скасував арешт на майно готелів «Дністер» та «Либідь». В ухвалі суду вказано, що прокуратура не надала офіційних доказів належності чи зв’язків готелів із громадянами Росії. В ухвалі суду зазначено, що спроба накладення арешту обґрунтовувалась інформацією з інтернет-видань і не підтверджується жодними офіційними документами. Тому ці публікації не можуть бути використані як докази для слідства.

У прес-службі Львівської обласної прокуратури ухвалу суду підтвердили, однак коментувати її відмовились, оскільки повний текст ухвали до прокуратури ще не надійшов. Ухвала суду також наразі не опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень. Ця ухвала є остаточною і оскаржити її не можна.

Офіційно головним власником низки готелів, серед яких «Дністер» та «Либідь», є група міжнародна група компаній Financiere. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, офіційно ПрАТ АТ «Туритично-готельний комплекс "Дністер"» офіційно належить ТзОВ «Східно-європейська готельна компанія» та кіпрській Pumori Enterprises Investments Ltd.

Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана громадянка Франції Наталія Селіванова. Саме кіпрську фірму Pumori Enterprises Investments Ltd пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим, віце-спікером російської Держдуми, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами.

Однак, як стверджує «Апостроф», Львівський апеляційний суд взяв до уваги те, що акціонери міжнародної групи компаній Financiere публічно засудили російську агресію в Україні та регулярно перераховують кошти на гуманітарну допомогу Україні.