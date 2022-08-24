Львівський готель «Дністер» у 2020 році перейшов під контроль росіян

Личаківський районний суд Львова арештував приміщення львівського готелю «Дністер» та київського Premier Palace, які пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим.

Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва, що належать підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії. Вартість майна арештованих готелів оцінюють у майже 1 млрд грн. Крім цього, суд арештував корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн. Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

За даними слідства, власники компанії, що займається управлінням готелями, підробили офіційні документи та отримали контрольний пакет акцій мережі готелів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 ККУ (шахрайство та службове підроблення).

У прокуратурі не розголошують назви компанії, якій належить мережа готелів, однак за даними джерел ZAXID.NET ідеться про кіпрську компанію Pumori Enterprises Investments Ltd, яку пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами. Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана громадянка Франції Наталія Селіванова.

У Львові компанія володіє готелем «Дністер», а в Києві – одним із найстаріших готелів Premier Palace. Загальна площа арештованого майна становить 30 тис. м2.

9-поверховий готель «Дністер» збудували у 1980-1982 роках у стилі радянського модернізму за проектом архітекторів Людмили Нівіної, Анатолія Консулова та Ярослава Мастила. Чотиризірковий готель входить до трійки найбільших готелів Львова (166 номерів).