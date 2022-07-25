Суд наклав арешт на майно вартістю понад 1,2 млрд грн

Суд наклав арешт на частину торгово-розважального центру «Мармелад» у Києві, яка належить членам уряду РФ. Солом’янський районний суд Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. квадратних метрів. Їхня загальна вартість – понад 1,2 млрд грн.

«Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини підприємства у Києві є високопосадовці російської федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору», – повідомили у Національній поліції України.

Зазначається, що прибуток від діяльності могли використовувати для фінансування підривної діяльності проти України.

У повідомленні поліції не вказано назви ТРЦ. На фото, яке оприлюднила поліція, зображений київський ТРЦ «Мармелад».

За даними «Економічної правди», власниками частини «Мармеладу» площею понад 15 тисяч квадратних метрів є ТОВ «Петрохолдинг-інвест» та офшорна компанія «Варніейт Лімітед». Також видання зазначає, що засновниками і власниками компаній є голова «Газпрому» Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку «Росія» та «особистий банкір Путіна» Юрій Ковальчук та член Госдуми РФ від «Єдиної Росії» Алєксандр Фокін.