Російський мільйонер Алєксандр Орлов намагався уникнути можливих санкцій з боку України

В Україні арештували мережу розважальних закладів та ресторанів російського мільйонера Алєксандра Орлова. Нерухоме майно розташоване у різних містах України, повідомили в прес-службі Бюро економічної безпеки (БЕБ).

«Співробітники Бюро економічної безпеки України, встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів. Йдеться про мережу розважальних закладів та закладів громадського харчування, що розташовані у різних містах України», – йдеться в повідомленні.

Під час слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По фіктивних угодах він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.

Майно якого саме росіянина арештували у БЕБ не зазначають. Однак за даними «Економічної правди» йдеться про російського ресторатора Алєксандра Орлова, який є керівним партнером Bulldozer Group.

В Україні заклади харчування Bulldozer Group є в Києві, Харкові й Одесі. Так, до холдингу належать заклад Frou Frou на Печерську, мережеві кафе Eshak та «Желтое море». В Києві також є ресторанний комплекс Орлова Queen Kyiv, що розташований неподалік мосту Метро, а в Одесі — ресторан Queen Odessa.

Власністю Bulldozer Group є кафе «Риба Пила» на Великій Васильківській та заклад Not Only Fish поблизу станції метро «Олімпійська». Доставка їжі «Люди та котлети» теж є частиною холдингу, як і заміський комплекс Queen Country Club, що розташований під Києвом.

В Києві та Одесі Орлов відкрив кафе Virgin Izakaya Bar, а в столиці і Харкові — ресторани «Танукі» та Fish Fetish.

Після початку повномасштабного вторгнення держави-терориста Росії в Україну, група повідомила, що йде з українського ринку. Водночас команда, що розвивала ресторани групи в Україні, заявила, що «Орлов більше не причетний до українського ресторанного бізнесу».

Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.