Російський олігарх Сулейман Керімов зберігав кошти в Heritage Trust у Делавері

Міністерство фінансів США заблокувало активи на понад 1 млрд дол, які зберігалися в Heritage Trust у Делавері. У відомстві дійшли висновку, що у цій організації тримав кошти російський олігарх Сулейман Керімов.

За інформацією Financial Times, у Міністерстві фінансів США заявили, що «Керімов використовував складну низку юридичних структур і підставних осіб, щоби приховати свій інтерес до Heritage Trust», повідомляє «Економічна правда».

Зазначається, що кошти інвестували у великі державні та приватні американські компанії, якими управляли американські інвестиційні компанії та фасилітатори.

За даними Мінфіну США, бенефіціаром Heritage Trust був Руслан Гаджиєв, племінник Керімова, проти якого США ввели санкції наприкінці березня. Відомство не назвало американських компаній і осіб, пов'язаних з трастом Керімова.

Російський олігарх Сулейман Керімов є власником золотодобувної компанії «Полюс». До повномасштабного вторгнення був №11 у Росії за статками. Перебуває під санкціями США, Британії та ЄС.

Напередодні Міністерство фінансів США повідомило, що від початку повномасштабної війни країна вже конфіскувала або заблокувала активи росіян на суму 30 млрд доларів, а також заморозила активи російського Центробанку на суму 300 млрд доларів.

На початку року ZAXID.NET розповідав, що російські мільярдери, втратили 28 млрд доларів через напругу навколо України. Серед олігархів був і Сулейман Керімов, який втратив 1,8 млрд доларів. Тоді його статки оцінювали в 13,1 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що арештоване в США російське майно планують продавати на користь України.