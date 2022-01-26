Січень виявився одним із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки

Сукупний статок 104 російських мільярдерів скоротився на 27,9 млрд доларів США на тлі повідомлень про можливе російське вторгнення в Україну.

Як пише російський Forbes, у глобальному рейтингу мільярдерів Forbes перебувають 104 росіянина. 76 з них з кінця грудня втратили статки через напруженість навколо імовірної війни Росії проти України.

Найбільші втрати в основного власника газової компанії «Новатек» та найбільшого у РФ нафтохімічного холдингу «Сибур» Леоніда Міхельсона. Його статки скоротилися на 2,1 млрд доларів (до 25,5 млрд доларів). На другому місці – член ради директорів «Новатека» та «Сибура» Геннадій Тимченко, статки якого знизилися на 1,9 млрд доларів (до 22,8 млрд доларів).

Далі у цьому списку Forbes йдуть:

Сулейман Керімов, чия сім'я контролює золотовидобувну компанію «Полюс» (мінус 1,8 млрд доларів, зараз статки 13,1 млрд доларів);

Основний власник «Сєвєрсталі» Олексій Мордашов (-1,7 млрд доларів, 24,5 млрд доларів);

Засновник компанії з виробництва електромобілів Arrival Денис Свердлов ( -1,6 млрд доларів, 1,9 млрд доларів);

Власник енергетичної компанії СУЕК та «Єврохіму» Андрій Мельниченко (-1,5 млрд доларів, 23,9 млрд доларів);

Засновник фінансового конгломерату TCS Group Олег Тіньков (1,43 млрд доларів, 5,4 млрд доларів);

Глава «Магнітогорського металургічного комбінату» Віктор Рашніков (-1,3 млрд доларів, 11,3 млрд доларів);

Співвласник LetterOne та «Альфа Груп» Михайло Фрідман (-1,12 млрд доларів, 13,9 млрд доларів);

Глава та основний власник «Норільського Нікелю» Володимир Потанін ( втратив 1,1 млрд, зараз статки 25,5 млрд доларів).

У відносному вираженні із найбільшими втратами зіткнувся засновник Arrival Денис Свердлов, який за місяць втратив майже 50% статків, хоча видання зазначає, що це не пов'язане з геополітичною напруженістю.

На другому місці в цьому списку засновник російського інтернет-гіганта «Яндекс» Аркадій Волож, статки якого скоротилися на 600 млн доларів (до 1,7 млрд доларів). Замикає трійку Олег Тіньков, який втратив 21% свого статку.

Видання зазначає, що січень виявився одним із найгірших місяців для російського фондового ринку за останні два роки. Масові розпродажі розпочалися 13 січня, коли після заяви російського МЗС про проблеми у переговорах з НАТО щодо гарантій безпеки індекс Московської біржі впав більш ніж на 2%. 18 січня падіння становило 6,5%. Востаннє індекс Московської біржі скорочувався більш ніж на 5% на початку пандемії коронавірусу навесні 2020 року.