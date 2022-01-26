Російські військові в костюмах хімзахисту під час військових навчань

Міноборони держави-агресора у вівторок, 25 січня, розпочало військові навчання в Південному військовому окрузі РФ, до складу якого входить і анексований Крим. Як повідомляє британське видання Mirror, мова йде про перевірку ракетних комплексів «Іскандер-М» та маневри ведення хімічної війни.

Як повідомляється, російські війська тренуються для ведення хімічної війни на тлі високої напруженості на кордоні з Україною. Участь у навчаннях взяли близько 500 російських військових.

Mirror також опублікувало кадри, зняті під час навчань у місцях «заражених бойовими отруйними речовинами».

відео Al. Fl.

Бойові навчання включали «маскування тактичних ракетних систем та відбиття атак диверсантів»

Також російські військові нібито готують оперативно-тактичні ракетні комплекси (ОТРК) «Іскандер-М». За інформацією джерел журналістів, метою проведення маневрів є перевірка «злагодженості дій військовослужбовців».

Також Mirror вказує, що раніше ракетні комплекси пройшли перевірку «бойової готовності» у Західному військовому окрузі, що межує з Україною. «Іскандер», здатний нести ядерну зброю, є мобільною балістичною ракетою малої дальності з боєголовками, що розділяються. Сюди входять боєголовки касетних боєприпасів, паливно-повітряні вибухові боєголовки посиленого вибуху, осколково-фугасні боєголовки та землепроникні боєголовки для розриву бункерів.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що російських десантників почали перекидати ближче до кордону України.