У вересні апеляційний суд скасував попереднє рішення про арешт готелю

Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та наклав арешт із забороною відчуження на готелі Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Slavutych у Києві, Premier Hotel Dnister у Львові, Premier Hotel Odessa в Одесі, а також Premier Compass Hotel Oleksandriya в Олександрії, якими володіє група VS Energy, яку, за версією слідства, контролюють громадяни РФ Олександр Бабаков, Євгеній Гінер та Михайло Воєводін. Про це повідомляють «Схеми».

Водночас суд під головуванням судді Олесі Батрин відхилив клопотання Офісу генпрокурора в частині встановлення заборони користування майном, на яке накладений арешт.

Крім мережі готелів, арештовано нежитлові приміщення торговельно-виставкового комплексу «Метроград» та ТРЦ «Метрополіс» у Києві.

У клопотанні Офісу генпрокурора ішлося про те, що це майно за ознаками відповідає такому, «що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна».

Щодо фінансово-промислової групи VS Energy, якій належать готелі, ДБР проводить досудове розслідування за кількома звинуваченнями, зокрема – «привласнення майна та вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України та порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб».

Як інформував ZAXID.NET, 19 серпня Личаківський районний суд Львова арештував приміщення двох готелів – «Дністер» у Львові та «Либідь» у Києві, що належать підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії.

20 вересня була оприлюдненв ухвала Львівського апеляційного суду, за якою суд відмовив у клопотанні прокуратури та скасував арешт на майно готелів «Дністер» та «Либідь». В ухвалі суду вказано, що прокуратура не надала офіційних доказів належності чи зв’язків готелів із громадянами Росії.

Офіційно головним власником низки готелів, серед яких «Дністер» та «Либідь», є міжнародна група компаній Financiere. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, офіційно ПрАТ АТ «Туритично-готельний комплекс "Дністер"» належить ТзОВ «Східно-європейська готельна компанія» та кіпрській Pumori Enterprises Investments Ltd.

Кінцевою бенефіціарною власницею компанії вказана громадянка Франції Наталія Селіванова. Саме кіпрську фірму Pumori Enterprises Investments Ltd пов’язують із російським політиком Олександром Бабаковим, віце-спікером російської Держдуми, який перебуває під санкціями в Україні, Євросоюзі і США, та його бізнес-партнерами.