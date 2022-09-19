Мережа «Рейкарц» налічує 60 готелів по всій Україні

Суд за клопотанням львівських прокурорів наклав арешт на корпоративні права та майно мережі «Reikartz Hotel Group», яка налічує близько 60 готелів в Україні і власником якої є російський бізнесмен Юрій Васін. 80% статутного капіталу та майно на суму понад 55 млн грн передають в управління держави.

Як повідомили у понеділок, 19 вересня, в прокуратурі Львівщини, рішенням суду накладено арешт на корпоративні права в розмірі майже 80% статутного капіталу мережі відомих готелів на загальну суму понад 15,5 млн грн та на об’єкти нерухомості – базу відпочинку, земельну ділянку та приватний житловий будинок. Загальна сума арештованого майна становить понад 55 млн грн, а його власником є громадянин РФ. Арештоване майно передають в управління АРМА.

«За даними слідства, посадові особи ТзОВ, до складу якого входить мережа готелів, за вказівкою бенефіціарного власника уклали ряд формальних договорів з метою виведення коштів, здобутих злочинним шляхом, на підприємства нерезиденти, зареєстровані в Республіці Кіпр. А отриманий прибуток від діяльності готелів, зокрема у Львові, в подальшому спрямовувався через банківські та фінансові установи як заробітна плата для російського власника. Таким чином податки сплачувалися до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Кримінальне провадження розслідують за фактами легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та службового підроблення (ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Правоохоронці не розголошують назву мережі готелів, на корпоративні права та майно якої накладено арешт. За даними ZAXID.NET, рішення суду стосується ТзОВ «Рейкарц і партнери. Україна». Мережа налічує 60 готелів по всій Україні, зокрема, три у Львові, ще один – у Трускавці.

За інформацією YouControl, засновниками ТзОВ «Рейкарц і партнери. Україна» є кіпрські компанії «Рейкартц хотелс енд різотс (сайпрес) лімітед» та «Фріотрон холдінгс лімітед». Кінцевим бенефіціарним власником є російський бізнесмен Юрій Васін, який перебуває під санкціями.

На початку вересня мер Львова Андрій Садовий заявляв, що передав у НАБУ і обласну військову адміністрацію список з понад 340 підприємств Львова, якими досі володіють росіяни. Частину цього списку, де серед інших згадані і готелі мережі Reikartz, Садовий опублікував у відкритому доступі