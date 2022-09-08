Один з двох львівських готелів мережі Reikartz, яка має російських власників

8 вересня мер Львова Андрій Садовий оприлюднив список російських компаній, які досі працюють у місті. Садовий уточнив, що у Львові є кілька сотень бізнесів, що належать росіянам, проте оприлюднив список у якому є назви лише 79 компаній.

«Понад 340 бізнесів у Львові прямо або опосередковано належать росіянам. Листа з усією інформацією про них ми надіслали до правоохоронних органів ще наприкінці квітня. Тепер вже публічно додаю один із списків власників російського бізнесу у Львові», – написав Садовий.

Список, оприлюднений Садовим, містить назву компанії, адресу, а також інформацію про власників та їхні адреси. Йдеться, зокрема, про готелі мережі «Reikartz», магазини елітної парфумерії «Brokard», Львівський ізоляторний завод. У списку також згадані компанії, що формально належать українцям – наприклад, «Керамбуд» і «Бетонбуд», які належать близьким родичам Віктора Медведчука і Тараса Козака.

У коментарі ZAXID.NET мер Садовий пояснив, чому опублікував назви та адреси лише 79 з понад 340 російських компаній. «Це справді лише частина списку. Повний список ми уже надіслали у НАЗК та військову адміністрацію, які, сподіваємось, відреагують належним чином», – сказав Садовий.