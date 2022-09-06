Підприємство належить екс-депутату Держдуми РФ Владіміру Крупчаку

В Україні наклали арешт на майно підприємств, які належать екс-депутату Держдуми РФ, на суму понад 1 млрд грн. Співробітники Бюро економічної безпеки виявили 9 підприємств, які здійснювали протиправну діяльність на території України. Відомо, що бенефіціарним власником є громадянин Росії, екс-депутат Держдуми від партії «Єдіная Росія».

В Офісі генпрокурора повідомили, що загалом арештовано корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості на загальну суму понад 1 млрд грн.

«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора накладено арешт на корпоративні права та 25 об’єктів нерухомості підприємств, які є одними з найбільших виробників паперу та картону на території України. Загальна сума арештованого майна становить понад 1 млрд грн», – зазначено у повідомленні.

Встановлено, що у 2019-2021 роках службові особи цих товариств, бенефіціарним власником яких є громадянин РФ – ексдепутат Держдуми РФ, ухилилися від сплати податків на загальну суму понад 132 млн грн. Також відомо, що впродовж цього періоду працівники товариства купували за заниженими цінами автомобілі, нежитлові приміщення та обладнання, які перебували у власності іншої компанії та були під заставою у банку.

«У межах досудового розслідування досліджено фінансово-господарську діяльність зазначеної юридичної особи та встановлено, що один із комбінатів в Україні, протягом тривалого часу, під виглядом поворотної фінансової допомоги, перераховував на користь згаданого товариства кошти, в загальній сумі понад 129 млн грн. Такі дії були спрямовані на приховування походження коштів, тобто їх фактичну легалізацію. Як виявилось, ці компанії пов’язані між собою», – розповіли в БЕБ.

Ні Офіс генпрокурора, ні БЕБ не вказують прізвища власника. Але, за інформацією «Економічної правди», йдеться про власника Київського картонно-паперового комбінату Владіміра Крупчака.

64-річний Владімір Крупчак – бізнесмен, екс-депутат Держдуми РФ, підполковник армії РФ. Народився в Росії. В грудні 2007 року отримав укранське громадянство, але у 2020 році відмовився від нього. Має кіпрське громадянство. Із 2020 року — директор з інвестицій австрійсько-німецького холдингу Pulp Mill Holding з офісом у Відні, який також займається виготовленням паперової продукції. Йому належить «Київський картонно-паперовий комбінат». У 2019 році його статок оцінювали у 84 млн доларів.