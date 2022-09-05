В управління АРМА передали три асфальтобетонні заводи білоруських компаній

Прокуратура передала активи трьох асфальтобетонних заводів білоруських компаній вартістю близько 120 млн грн в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це розповіли у Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, у Києві, а також у Житомирській та Миколаївській областях працюють компанії, що спеціалізуються на виконанні різних видів дорожніх робіт.

Кінцевим бенефіціарним власником цих підприємств є російський сателіт – Білорусь.

«У рамках слідства вивчається діяльність зазначених компаній на предмет присвоєння коштів державного бюджету, які виділялися на будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, з їхньою подальшою легалізацією та виведенням за кордон», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Також слідство вивчає можливе фінансування цими компаніями дій, вчинених із метою захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

Додамо, що за словами керівника Київської міської прокуратури Олега Кіпера, від початку широкомасштабного вторгнення держави-терориста Росії в Україну у Києві заарештували майно російських і білоруських компаній на 7,9 млрд грн.