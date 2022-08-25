Суд арештував підвальні приміщення будинку на вул. Городоцька, 4 у Львові

Личаківський районний суд Львова наклав арешт на приміщення вартістю понад 10 млн грн на вул. Городоцькій, 4, що належить громадянкам Росії.

Як повідомили у четвер, 25 серпня, у львівській обласній прокуратурі, у 2011 році одне з львівських підприємств, що займається оптовою торгівлею харчовими продуктами, незаконно отримало у власність підвальні приміщення в будинку на вул. Городоцькій. Зокрема, компанія підробила документи на право власності.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 358 ККУ (шахрайство та підроблення документів). 22 серпня Личаківський районний суд наклав арешт на ці приміщення, що належать підприємству, бенефіціарами якого є громадяни РФ. Вартість майна оцінюють у понад 10 млн грн. Невдовзі арештоване майно передадуть в управління Агентства з розшуку та управління активами (АРМА).

У прокуратурі не розголошують назви компанії, якій належать арештовані приміщення, однак за даними джерел ZAXID.NET ідеться про підвали будинку на вул. Городоцькій, 4, що належать компанії «Хлібосол».

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Хлібосол» зареєстроване у Львові на вул. Городоцька, 4 майже 30 років тому. Серед засновників компанії вказані громадянки РФ Юлія та Наталія Тимошенко та ТОВ «Альфа-аеротурсервіс».